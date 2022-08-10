السوبر الأوروبي يخطف أنظار العالم بسبب "تاريخ" مدريد وفرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علاء

تشهد القارة الأوروبية غدًا الأربعاء، مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي، والتي تقام في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب هلسنكي الأولمبي، وتذاع المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 1".

قائمة الفريقين

قلق من نتيجة تاريخية

يسود القلق بين عشاق آينتراخت فرانكفورت، من السقوط بنتيجة كبيرة في مباراة السوبر الأوروبي أمام العملاق ريال مدريد، خاصة بعد أن تلقى بطل الدوري الأوروبي هزيمة قاسية بنصف دستة أهداف في الجولة الافتتاحية لبوندسليجا أمام بايرن ميونخ.

وربما تعلق أيضًا في الأذهان، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 1960، التي جمعت نفس الفريقين، وانتهت بفوز الملكي الأبيض بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في النهائي الأكثر تهديفًا في التاريخ.

شغب جماهيري متوقع

من جانبه، يخشى الاتحاد الأوروبي "ويفا" من وقوع حوادث مماثلة لتلك التي وقعت في مباراة فرانكفورت ضد رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والتي أقيمت في مدينة إشبيلية الإسبانية، بسبب شغب جماهير النادي الألماني، خاصة بعد نجاح عشاق فرانكفورت في شراء أكثر من 80% من تذاكر المباراة، حسب تقرير "آس" الإسبانية.

الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أكدت أن الشرطة الفنلندية نشرت عناصرها في كل أرجاء المدينة، لتجنب وقوع حوادث مماثلة لتلك التي وقعت في إشبيلية الموسم الماضي.

أرقام قياسية

حقق ريال مدريد 4 ألقاب للسوبر الأوروبي في أعوام 2002 و2014 و2016 و2017، ويسعى لمعادلة أرقام برشلونة وميلان، أصحاب الـ5 بطولات.

ويرغب المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في معادلة رقم الإسباني بيب جوارديولا، أكثر المدربين تحقيقًا للقب السوبر الأوروبي برصيد 3 بطولات.

وعلى صعيد اللاعبين، فيحلم توني كروس بأن يُصبح أكثر لاعب تحقيقًا للقب السوبر الأوروبي برصيد 5 مرات، بالتساوي مع باولو مالديني أسطورة دفاع ميلان الإيطالي.