مباراة الأهداف الملغية.. فاركو ينتصر على البنك الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق فاركو فوزًا صعبًا أمام نظيره البنك الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، في مباراة الجولة الـ30 من عمر الدوري.

سجل البنك الأهلي أولًا عن طريق محمد دبش، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 23.

ثم حصل فاركو على ركلة جزاء، في الدقيقة 38، نجح المدافع أحمد مودي في إسكانها الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجل البنك الأهلي هدف جديد، وأيضًا تم إلغاءه لوجود تسلل.

وتعددت محاولات البنك الأهلي على مرمى فاركو، لكن دون فائدة وسط تألق ملفت للحارس محمد صبحي.

لينتهي اللقاء بهدف مودي الذي رفع رصيد فاركو إلى 40 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 41 نقطة في المركز السابع.