اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام الأهلي والمصري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري WE المصري.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والمصري إلى الحكم محمود البنا، ويعاونه كلاً من سمير جمال، سامي هلهل وأحمد جمال حكماً رابعاً.

ويتولى طارق مجدي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه أحمد صلاح.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل المصري المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.