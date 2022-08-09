بيراميدز يواصل ملاحقة الزمالك على صدارة الدوري بثنائية في مرمى غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الثلاثاء بنظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 65 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 30 في المركز 14.

وتقدم بيراميدز سريعًا وبالتحديد بعد مرور 3 دقائق عن طريق لاعبه فخري لاكاي قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وبدأ غزل المحلة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: مصطفى محمود، معاذ الحناوي، خالد سامي، الشبراوي.

خط الوسط: هشام عادل، حميد ماو، أحمد الشيخ، الندري، وليد مصطفى.

المهاجم: عبده يحيى.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق، علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط: فخر الدين بن يوسف، محمد صادق، إسالم عيسى، إبراهيم عادل.

مهاجم: فخري لاكاي.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم بيراميدز سريعًا بهدف سجله لاعبه فخري لاكاي بالدقيقة 3.

وحصل بيراميدز في الدقيقة 25 على ركلة حرة مباشر ة سددها لاعبه هشام محمد ولكن في يد الحارس.

وبدأ الشوط الثاني بخطورة لفريق غزل المحلة ولكن تسديدة لاعبه من أمام منطقة جزاء بيراميدز مرت أعلى المرمى.

وسدد لاعب بيراميدز إسلام عيسى كرة قوية في الدقيقة 50 على مرمى غزل المحلة ولكن تصدى لها القائم.

وسدد لاعب بيراميدز إسلام عيسى كرة قوية بالدقيقة 72 في مرمى المحلة بنجاح ليضيف الهدف الثاني لفريقه.

وأهدر لاعب المحلة الإخميمي فرصة تقليص النتيجة في الدقيقة 84 بعدما حول عرضية وصلته داخل منطقة جزاء بيراميدز لأعلى مرمى أحمد الشناوي.