مباشر.. الزمالك 5-0 مصر المقاصة.. الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 تابعو معانا التغطية المبارشرة للقاء الزمالك ومصر المقاصة في الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري المتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 69 نقطة، فيما يقبع المقاصة في المركز الأخير برصيد 15 نقطة فقط.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود "الونش"- أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف روقة - شيكابالا - زيزو - سيد عبدالله نيمار.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد خضري ويوسف أوباما وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد منعم - أحمد صبيحة -علي المصري

خط الوسط: محسن ليلة - خالد صلاح - محمود عادل - كريم حلاوة - سعيد الونش

خط الهجوم:محمود فهمي

ملخص اللقاء..

بدأ اللقاء سريعا وجاءت أول كرة خطر من كريم حلاوة، لاعب مصر المقاصة، في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

جاء رد الزمالك عن طريق سيد عبدالله نيمار بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول.

وسجل الزمالك الهدف الأول في المباراة عن طريق سيف الدين الجزيري، من ضربة رأس في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

واستمر ضغط الزمالك لاحراز الهدف الثاني وجاءت تسديدة قوية من شيكابالا ولكن بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 34.

في الدقيقة 42 أضاع شيكابالا إنفراد تام بالمرمى برعونة كبيرة.

وعزز الزمالك النتيجة وأحرز الهدف الثاني عن طريق أحمد السيد زيزو في الدقيقة 45 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل الزمالك الهدف الثالث والثاني للجزيري في المباراة في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة سحرية من زيزو.

وجاء الهدف الرابع للزمالك، عن طريق زيزو ليصبح الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

واستمر تفوق الزمالك وأحرز زيزو الهاتريك له والخامس للزمالك في القيقة 68 من ركلة جزاء.