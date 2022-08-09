شيكابالا يقود الزمالك أمام مصر المقاصة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك، جورفان فييرا، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر الدوري المتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 69 نقطة، فيما يقبع المقاصة في المركز الأخير برصيد 15 نقطة فقط.

ويبدأ "الأباتشي" شيكابالا أساسيًا في المباراة، التي يسعى المقاصة لتجنب الخسارة أو التعادل فيها لتجنب الهبوط رسميًا، بينما يدخل الزمالك المباراة وعينه على النقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود "الونش"- أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف روقة - شيكابالا - زيزو - سيد عبدالله نيمار.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد خضري ويوسف أوباما وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه.