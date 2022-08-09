شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجوم نراهم للمرة الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هناك مجموعة من نجوم كرة القدم الذين سنراهم للمرة الأخيرة في كأس العالم. فبطولة كأس العالم لكرة القدم تنال الكثير من الاهتمام من محبي الرياضة في البلدان العربية بصفة عامة ومن العالم كله بصفة خاصة. من الأسباب الهامة لهذا الاهتمام الكبير هو الحرص الشديد على مشاهدة مجموعة من أبرز نجوم العالم في كرة القدم مثل ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو وإيرلنج هالاند وكريم بنزيمة ورياض محرز وغيرهم الكثير. مع ذلك، قد تكون نسخة كأس العالم قطر 2022 هي النسخة الأخيرة التي نرى فيها بعض هؤلاء النجوم وهو ما يجعل منها أيضًا نسخة استثنائية أيضًا إلى جانب أنها الأولى في التاريخ التي تقام في فصل الشتاء.

قطر تستضيف نسخة استثنائية لكأس العالم

حازت قطر على حق استضافة نسخة 2022 من كأس العالم لمرة القدم في 2010. إلى جانب أنها أول دولة عربية تقوم بتنظيم كبرى البطولات العالمية في كرة القدم، هناك أمور أخرى تجعل من بطولة كأس العالم 2022 نسخة استثنائية. فهي البطولة التي تقام في الشتاء لأول مرة، البطولة الأخيرة التي تتم بمشاركة 32 منتخب، أول بطولة يتم فيها تطبيق تقنية حكم التسلل الآلي وهي البطولة الأخيرة التي نرى فيها مجموعة من أبرز النجوم الذين نراهم للمرة الأخيرة في كأس العالم.

من المتوقع أن تحصل القنوات القطرية الرياضية المفتوحة على حق بث مباريات كأس العالم، أو على الأقل مجموعة من هذه المباريات. من ناحية أخرى، تتخصص مجموعة قنوات بي ان سبورتس في بث كافة المباريات بشكل قانوني وشرعي في الدول العربية. إلى جانب ذلك، هناك مجموعة من المواقع الرياضية التي تهتم ببطولة كأس العالم وتضع أمام عملائها أحدث الأخبار والمستجدات في البطولة. تقدم هذه المواقع الرياضية أيضًا احتمالات لنتائج المباريات وتتيح لعملائها ميزة توقع النتائج والحصول على جوائز نقدية قيّمة في حالة التوقع الصحيح. أبرز الأمثلة على ذلك هو موقع yyy رياضة والذي يعمل على الهاتف الجوال والكمبيوتر والأجهزة اللوحية. عند التسجيل في الموقع، تحصل على مكافآت نقدية وعروض كثيرة. الموقع يعمل بشكل شرعي وقانوني من خلال تراخيص دولية، كما إنه متوفر باللغة العربية.

نجوم يشاركون للمرة الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم 2022

منذ سنوات طويلة ونحن نسمع أسماء مجموعة من نجوم كرة القدم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم. نرتبط إلى حد كبير بهؤلاء النجوم، ومهما اختلفنا عليهم، سيظلون علامة مميزة في تاريخ كرة القدم. للأسف، من المتوقع أن تكون هذه هي النسخة الأخيرة لمجموعة من هذه النجوم. فمن هم نجوم كرة القدم الذين يشاركون للمرة الأخيرة في كأس العالم.

ليونيل ميسي – البرغوث الأرجنتيني

يشارك لاعب باريس سان جيرمان الحالي، ونجم برشلونة السابق، ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر. يبلغ اللاعب من العمر الآن 35 عامًا حيث أنه من مواليد 1987، ومن الصعب أن يواصل مشاركاته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026 حيث سيبلغ من العمر وقتها 39 عامًا.

حقق ميسي الكثير من الألقاب الفردية والجماعية سواء مع ناديه السابق برشلونة حيث لمع نجمه أو مع منتخب الأرجنتين. فاز اللاعب بجميع البطولات المحلية والدولية في القارة الأوروبية بلا استثناء، وحقق لقب بطل كوبا أمريكا في نسختها الأخيرة. من الناحية الفردية، فهو أكثر لاعب في العالم يفوز بجائزة الكرة الذهبية بواقع سبعة مرات كان أخرها في عام 2021، وحصل على الكثير من الجوائز مثل أفضل لاعب في الدوري الاسباني 8 مرات، جائزة أفضل مهاجم في الدوري الاسباني 7 مرات، الحذاء الذهبي 6 مرات وغير ذلك من الجوائز. مع كل ذلك، لم يتمكن الاسطورة ميسي من الفوز ببطولة كأس العالك لكرة القدم مع منتخب بلاده وأفضل نتيجة حصل عليها هو المركز الثاني في نسخة 2014 من البطولة. فهل سيتمكن ميسي من حصد اللقب هذه المرة قبل اعتزاله.

كرستيانو رونالدو – نجم منتخب البرتغال

إن كرستاينو رونالدو هو واحد من ألمع نجوم كرة القدم، والذي من المتوقع أن تكون مشاركته في كأس العالم 2022 هي الاخيرة بالنسبة له. فهو يبلغ من العمر الآن 37 عامًا، وفي كأس العالم 2026 سيكون وصل لعمر 41 عامًا. حقق اللاعب البرتغالي الكثير من الجوائز الفردية والجماعية مع فريقه الأبرز ريال مدريد الاسباني. فلقد فاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، جائزة الحذاء الذهبي، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال والكثير من الألقاب الفردية الأخرى وكسر الارقام القياسية. مع منتخب بلاده، حقق رونالدو الفوز ببطولة دوري الامم الأوروبية في عام 2019، المركز الثالث في كأس القارات 2017 وغير ذلك. فهل سيساعد رونالدو البرتغال على الفوز بكأس العالم قبل اعتزاله؟

كريم بنزيمة – نجم ريال مدريد الحالي

لمع نجم كريم بنزيمة بشكل واضح بعد رحيل كرستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد. في الواقع، ساعد بنزيما فريقه الحالي بشكل كبير في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا العام هذا إلى جانب تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني وغير ذلك الكثير. حقق أيضًا اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا بعض الجوائز الفردية وفاز بالألقاب مع منتخب بلاده فرنسا. على سبيل المثال، فاز بنزيما بلقب أفضل لاعب فرنسي. فاز أيضًا ببطولة دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا عام 2021. من المتوقع أن تكون مشاركة كريم بنزيما مع منتخب فرنسا هي الأخيرة قبل اعتزاله. ففي عام 2026، سيبلغ من العمر 39 عامًا وقد تكون هذه النسخة الأخيرة له.

ليفاندوفسكي – النجم البولندي الكتالوني

انتقل روبرت ليفاندوفيسكي نجم منتخب بولندا والفائز بجائزة الكرة الذهبية إلى صفوف برشلونة هذا الموسم. فضل اللاعب الانتقال لإقليم كتالونيا واللعب لصالح برشلونة على البقاء مع بايرن ميونخ. يبلغ روبرت من العمر 33 عامًا حيث يكون من مواليد 1988. فاز روبرت بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا وجوائز أخرى. فاز أيضًا ببعض البطولات المحلية مع بايرن ميونخ، ومن المتوقع أن يحقق المزيد مع فريقه الجديد برشلونة. من ناجية أخرى، لم ينجح ليفاندوفيسكي في حصد أي بطولة على الإطلاق. هل سيتمكن هذه المرة من حصد بطولة قبل أن يبلغ من العمر 38 عامًا في 2026؟

نحوم أخرين يشاركون للمرة الأخيرة

إلى جانب ذلك، يشارك مجموعة من نجوم كرة القدم للمرة الأخيرة في بطولة كأس العالم قطر 2022. فهذه البطولة قد تكون الأخيرة بالنسبة للاعبين مثل مانويل نوير، لوكا مودريتيش، تياجو سيلفا، سيرجيو بوسكيتس، سواريز، كافاني سيرخيو راموس وقد تكون الأخيرة أيضًا لنيمار.