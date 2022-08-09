فينالدوم: صلاح دفعني للانضمام إلى روما

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، أنه اختار الانضمام إلى فريق روما، بعد حديثه مع زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح، والذي قام بنصيحته بالانتقال إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وانضم الدولي الهولندي لنادي روما الإيطالي، على سبيل الإعارة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان قد ضمه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق ليفربول.

وقال فينالدوم، حديثي مع ستروتمان ومحمد صلاح، كان سبب مجيئي لروما، لقد سمعت قصصًا جيدة عن النادي، وأيضًا التدرب مع المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لي.

وصرح فينالدوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانتقاله لروما قائلًا: "أردت الحضور إلى روما بسبب الجهود التي بذلها النادي للتعاقد معي".

وتابع: "وكذلك بسبب حديثي مع محمد صلاح وكيفن ستروتمان عن النادي والمدينة، وكل شيء بدى مثاليًا بالنسبة لي".

الجدير بالذكر، أن روما قد نجح في ضم فينالدوم على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع حق الشراء بنهاية الموسم.