تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد بطولة الكونفدرالية الإفريقية، تواجد الثنائي المصري بيراميدز وفيوتشر، الذي يظهر لأول مرة في البطولات القارية.

ويبدأ بيراميدز مشواره من دور الـ32 للبطولة، بينما سيلعب فيوتشر في دور الـ64 (الدور التمهيدي).

ومن المقرر أن تقتم مباريات الذهاب في الدور التمهيدي من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 16 لـ18 سبتمبر.

فيما تقام مباريات الذهاب بدور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 14 لـ16 أكتوبر.

وسيلتقي بيراميدز مع الفائز من لقاء هلال الساحل السوداني أمام جيتا جولد إف سي التنزاني في دور الـ32 من الكونفدرالية.

في المقابل، وقع فيوتشر في مواجهة بيدكو بول أف سي الأوغندي بدور الـ64، والفائز منهما سيواجه الفائز من بورجو البنيني وكالون السيراليوني في دور الـ 32.