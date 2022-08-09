تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أقيمت قرعة الدوري التمهيدي الأول والثاني من دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

وأسفرت قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا (2022-2023) عن مواجهة الزمالك مع إليكت سبور بطل تشاد، في دور الـ64 (الدور التمهيدي الثاني).

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ64 أيام 9 و10 و11 من شهر سبتمبر المقبل، والإياب أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.

وفي حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ32، سيواجه الفائز من مواجهة الاتحاد الليبي وفلامبو دو ليست البوروندي.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) مع الفائز من مواجهة الجيش الوطني الرواندي × المنستيري التونسي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ32 أيام 7 و8 و9 من شهر أكتوبر المقبل، والإياب أيام 14 و15 و16 من الشهر نفسه.