قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز ينتظر هلال الساحل أو جيتا جولد.. وفيوتشر أمام بطل أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد "2022-2023" والتي أقيمت بمقر الكاف بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن منافسي بيراميدز وفيوتشر.

وكان كاف أعلن مشاركة فيوتشر -الذي يسجل ظهوره الأول قاريا -في بطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2022-2023 من دور 64، في المقابل يبدأ المنافس الثاني لمصر بيراميدز مشواره من 32.

وأسفرت القرعة عن وقوع بيراميدز مع الفائز من لقاء هلال الساحل السوداني أمام جيتا جولد أف سي التنزاني في دور الـ32 من الكونفدرالية.

في المقابل، وقع فيوتشر في مواجهة بيدكو بول أف سي الأوغندي بدور الـ64، والفائز منهما سيواجه الفائز من بورجو البنيني وكالون السيراليوني في دور الـ 32.

وستقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 16 لـ18 سبتمبر.

فيما تقام مباريات الذهاب بدور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 14 لـ16 أكتوبر.