آينتراخت فرانكفورت...بايرن ميونيخ من خلفه وريال مدريد من أمامه فكيف ينجو؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم - ربما من سوء حظ نادٍ ألماني يقبع غالباً في وسط الترتيب وهو آينتراخت فرانكفورت أن يبدأ أسبوعه بمقابله عملاق أوروبي هو مواطنه بايرن ميونيخ في الدوري ويخسر بنتيجة ساحقة 6-1، ثم بعد أيام يطير إلى هلسنكي لمقابلة عملاق آخر هو ريال مدريد على لقب السوبر الأوروبي الأربعاء.

ولكن الفريق الألماني لديه العديد من النجاحات الحديثة لكي يبني عليها، لعل آخرها هزيمة برشلونة تشافي في كامب نو وبنتيجة ملفتة 4-1 في طريقة للفوز بالدوري الأوروبي على حساب رينجرز الاسكتلندي ليتوج بأول لقب قاري له منذ 42 عاماً.

يعرف آينتراخت فرانكفورت بأن خوضه مباراة رسمية بحجم السوبر وأمام أكثر أندية المعمورة فوزاً بأمجد الكؤوس هو نجاح مهما كانت النتيجة، ولكن النادي الذي يدربه النمساوي أوليفر غلاسنر منذ عام تقريباً يريد تسجيل المقاومة قدر ما يستطيع متسلحاً بالاستعداد، هذا ما قاله مدربه: "نتطلع قدماً لمواجهة ريال مدريد. إنه أحد أعظم الفرق على مرّ التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز".

كما اعتبر حارس فرانكفورت كيفن تراب أنّ فريقه يحترم تاريخ ريال مدريد لكنه لا يخشى مواجهته وقال في هذا الصدد "نريد أن نكون فريقاً صعب المراس، يكافح ولا يستسلم. بطبيعة الحال نكنّ احتراماً كبيراً للمنافس لكننا نخوض المواجهة بلا خوف".

وتابع تراب أحد القلائل الذين يملكون الخبرة في فرانكفورت إلى جانب الوافد الجديد من أيندهوفن الهولندي، ماريو غوتزه مسجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في نهائي مونديال البرازيل في مرمى الأرجنتين عام 2014 "خوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية هو ثمار نجاحنا الموسم الماضي. أن تملك فرصة الفوز بكأس ما في مواجهة ريال مدريد، فلا يمكن أن نطلب أكثر من ذلك في هذه الفترة من الموسم".

يخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، علماً أنّ أنشيلوتي لم يخسر أي مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الايطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.

في الطرف الآخر لا يبدو أن النادي الملكي يريد أن يفرط بفرصة معادلة رقم غريمه برشلونة وأقرب منافسيه من حيث عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا ميلان، وذلك طمعاً بالوصول إلى لقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة بعد (2002، 2014، 2016، 2017).

كارلو أنشيلوتي ربان السفينة الملكية أكد ذلك بقوله "نشعر بأن لا أحد يجب أن يأخذ مكاننا وهذا الأمر يعتبر حافزاً كبيراً لنا لمواصلة الانتصارات".

ولكن الحكيم الإيطالي الفائز بهذه الكأس 3 مرات كأكثر المدربين فوزاً مع غوارديولا لا يقع في فخ الاستسهال إذ أكد بأنه يكنّ احتراماً كبيراً لمنافسه الألماني بقوله "حقق آينتراخت فرانكفورت أمراً مميزاً الموسم الماضي من خلال فوزه بالدوري الأوروبي لا سيما بأنه لم يكن مرشحاً".



وستكون المباراة أوّل مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس توالياً. في تلك المباراة سجل نجما ريال المجري فيرينك بوشكاش والاسباني-الارجنتيني ألفريدو دي ستيفانو 4 و3 أهداف توالياً.

خسر ريـال مدريد نهائياً واحداً من آخر 14 نهائي في كافة البطولات (2-4 أمام أتلتيكو مدريد 2018 في كأس السوبر).

وتتصدر الأندية الإسبانية عدد مرات الفوز بالسوبر الأوروبي بـ15 مرة، أما الأندية الألمانية فلها لقبان فقط بواسطة فارسها بايرن ميونيخ عامي 2013- 2020، واللافت أن الأندية البلجيكية تتفوق بعدد مرات الفوز على نظيراتها في ألمانيا بمرة واحدة أكثر.

علماً أنها المرة الرابعة التي ستجمع فريقاً إسبانيّاً وألمانيّاً في كأس السوبر الأوروبي، فاز برشلونة على فيردر بريمن في 1993 وعلى بوروسيا دورتموند في 1998، في المقابل تفوّق بايرن ميونخ على اشبيلية في 2020.

(بي إن سبورت)