الامارات | "الهلال الأحمر" يحتفي بأبطال منتخب الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام الهلال الأحمر اليوم حفل تكريم في مقره في أبوظبي للاحتفاء ببعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو و بإنجازات أبطالها المشرّفة التي سطّروها في دورة الألعاب العالمية في برمنجهام، وحصدوا خلالها خمس ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

وحضر الفعالية عن هيئة الهلال الأحمر كلٌ من محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للخدمات المساندة؛ وفهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي، وسالم الريس العامري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية؛ وريف الخاجه، مدير إدارة التسويق. وكرم الحفل أفراد بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو التي ضمّت يوسف البيرق أخصائي إعلام ومشاريع واللاعبين محمد السويدي، ومحمد العمري، وفيصل الكتبي، وبلقيس عبدالله، وشما الكلباني.

وكان في استقبال وفد اتحاد الإمارات للجوجيتسو حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر.

وبعد استقبال الوفد، تفقد أبطال منتخب الإمارات متحف الهلال الأحمر، وحضروا مقطعاً مصوراً يستعرض إنجازات الهيئة، قبل التوجه لزيارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية. ومن ثم، تمت دعوة الوفد لمأدبة غداءٍ أقامتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على شرف الأبطال المتوّجين.

وكان نجوم الإمارات قد سجّلوا إنجازا تاريخيا في بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية يوليو الماضي، حيث حصد أبطال منتخب الإمارات خمس ميدالياتٍ ملونة، حيث حقق البطل فيصل الكتبي ذهبية وزن 85 كجم، وذهبية الوزن المفتوح، بينما أحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كجم. وسطّرت النجمة الإماراتية الصاعدة شما الكلباني إنجازاً تاريخياً مع حصدها برونزية وزن 63 كجم، وبرونزية الوزن المفتوح للسيدات.