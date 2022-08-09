بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2022-2023، التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم، عن وقوع الزمالك مع إيليكت سبورت التشادي، ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

وفي حالة تخطي الزمالك للدور التمهيدي الأول، سيواجه الفائز من فلامبو البورندوي والإتحاد الليبي، في دور الـ 32 من البطولة.

فيما ينتظر النادي الأهلي الفائز من اتحاد المنستير التونسي واي بي ار الرواندي، في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كان كاف قرر عدم مشاركة 6 أندية فى مباريات الدور التمهيدى للبطولة، وهي "الأهلى والوداد المغربى والرجاء المغربى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولى".

ونشر الاتحاد الأفريقى على الموقع الرسمي مواعيد الجولات التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا:

الدور التمهيدي يقام ذهابا خلال الفترة من 9 لـ11 سبتمبر، والإياب بين يومي 16 و18 من نفس الشهر.

أما ذهاب دور الـ32 فيقام بين يومي 7 و9 أكتوبر، والإياب بعد أسبوع بالتمام 14-16 من نفس الشهر.