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بعد أيام من مطالب الأهلي.. عصام عبد الفتاح يتقدم باستقالته من لجنة الحكام

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الشارقة - اميمة ياسر - قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة استقالته اليوم من منصبه.

 

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من طلب النادي الأهلي بإقالة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ضمن 4 قرارات اتخذها مجلس الإدارة عقب الأخطاء التحكيمية الفادحة في لقاء الأحمر مع فاركو، مساء الأربعاء الماضي.

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه ما يلي:

- المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتهـا ومصداقيتها.

• المطالبة بإيقاف حكـم الـ« VAR» فـي مبـاراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه."

• عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمهـا الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم «كأس مصـر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

- استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وشهد لقاء الأهلي وفاركو، الذي انتهى بالتعادل السلبي، جدلا تحكيميا بعدما ألغى الفار هدفا صحيحا للأهلي بداعي التسلل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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