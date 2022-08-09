في خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. كاف يعتمد مشاركة الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد باعتماد القرار الذي اتخذته الجبلاية بمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد المصري قد اختار مشاركة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال، وكل من بيراميدز وفيوتشر في بطولة الكونقدرالية الإفريقية.

وأضاف خطاب الكاف بحسب بيان اتحاد الكرة، أن قرار ترتيب فرق الدوري في حالة عدم انتهاءه شأن داخلي للاتحاد المصري.

وأقيمت قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة، وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الأهلي من المشاركة في الدوري التمهيدي الأول من البطولة، بجانب أندية الوداد والرجاء المغربيين، والترجي التونسي، وصنداونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك مع إليكت سبور، بطل تشاد، في دور الـ64 (الدور التمهيدي الأول).

فيما يلتقي الأهلي في دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) مع الفائز من مواجهة الجيش الوطني الرواندي × المنستيري التونسي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ64 أيام 9 و10 و11 من شهر سبتمبر المقبل، والإياب أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.