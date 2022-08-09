مباشر.. قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز وفيوتشر يترقبان (بث بالفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

يقدم "الخليج 365" تغطية مباشرة لقرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد "2022-2023".

وتنطلق قرعة بطولة الكونفدرالية في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وتوج نهضة بركان المغربي بلقب كأس الكونفدرالية للموسم الماضي على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويشارك في بطولة الكونفدرالية، الثنائي المصري بيراميدز وفيوتشر والذي يظهر لأول مرة في البطولات القارية.

ويبدأ بيراميدز مشواره من دور الـ32 للبطولة، بينما سيلعب فيوتشر في دور الـ64.

وستقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 16 لـ18 سبتمبر.

فيما تقام مباريات الذهاب بدور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 14 لـ16 أكتوبر.

تابعوا معنا أحداث القرعة:

وسيلتقي بيراميدز مع الفائز من لقاء هلال الساحل السوداني أمام جيتا جولد أف سي التنزاني في دور الـ32 من الكونفدرالية.

في المقابل، وقع فيوتشر في مواجهة بيدكو بول أف سي الأوغندي بدور الـ64، والفائز منهما سيواجه الفائز من بورجو البنيني وكالون السيراليوني في دور الـ 32.