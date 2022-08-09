الزمالك يواجه بطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا.. والأهلي يعرف منافسه المحتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفرت قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا (2022-2023) عن مواجهة الزمالك مع إليكت سبور، بطل تشاد، في دور الـ64 (الدور التمهيدي الثاني).

وأقيمت قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

وكان "كاف" أعلن في وقت سابق عن إعفاء الأهلي من المشاركة في الدوري التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب أندية الوداد والرجاء المغربيين، والترجي التونسي، وصنداونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي.

وفي حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ32، سيواجه الفائز من مواجهة الاتحاد الليبي وفلامبو دو ليست البوروندي.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 (الدور التمهيدي الثاني) مع الفائز من مواجهة الجيش الوطني الرواندي × المنستيري التونسي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ64 أيام 9 و10 و11 من شهر سبتمبر المقبل، والإياب أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.