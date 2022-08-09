عصام عبد الفتاح لمصراوي: لم أقل إن التحكيم "لن ينصلح حاله"

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، التصريحات التي نُسبت إليه مؤخرا، حول عدم جدوى التعاقد مع خبير أجنبي.

ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى عصام عبد الفتاح، يقول فيها إن "حال التحكيم في مصر لن يصبح أفضل حتى بعد التعاقد مع 10 خبراء أجانب"، وذلك بعد التعاقد رسميا مع الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرج لرئاسة لجنة الحكام.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لمصراوي: "لم أدل بأي تصريحات، ولم أقل إننا لو تعاقدنا مع 10 خبراء أجانب فإن التحكيم المصري لم ينصلح حاله".

وشدد عصام عبد الفتاح على أنه "سيتحدث عن كل الأمور التي تحتاج لتوضيح، لكن في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن عبد الفتاح أبدى اعتراضه في وقت سابق على فكرة تعيين خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم، وأشار إلى أنه في حالة الاستعانة به يجب أن يتحمل المسئولية كاملة.