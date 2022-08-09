خاص.. عصام عبدالفتاح يلوح بالاستقالة بعد وصول كلاتنبيرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، لوح لمسؤولي الاتحاد بالاستقالة بعد وصول الخبير التحكيمي مارك كلاتنبيرج .

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عبدالفتاح أخبر مسؤولي اتحاد الكرة بتحمل كلاتنبرج المسؤولية بشكل كامل عن الحكام، طالما بدأ عمله.

ووصل كلاتنبيرج مساء الأحد إلى القاهرة، لتولي مهامه داخل اتحاد الكرة.

وأعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، أن كلاتنبيرج سيعقد جلسة مع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، ومناقشة سبل تطوير التحكيم المصري بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المقبلة، في الوقت الذي أعلن فيه كلاتنبيرج عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد وصوله: "متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنا قادم يا أم الدنيا".

وطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام، وإيقاف الحكم محمود عاشور، بعد مباراة فاركو، ملوحا بعدم خوض مباراة السوبر، واستكمال كأس مصر، في حالة عدم تنفيذ مطالبه.