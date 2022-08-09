رسميًا.. أسوان يضم الصفقة الثامنة استعدادًا للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

نجح مسؤولو نادي أسوان في التعاقد مع محمود صابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويعد صابر - صاحب الـ21 عاماً - من ناشئي النادي الأهلي ولعب لفريق النجم الساحلي التونسي تحت 21 عام، وسيراميكا كليوباترا، وعلى مستوى المنتخبات ارتدى قميص منتخب مصر تحت 19 وتحت 20 عاما.

ويجيد الوافد الجديد لصفوف فريق أسوان اللعب في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ووسط الملعب.

وتعد هذه الصفقة هي الثامنة بعد أن نجح الفريق الجنوبي في ضم كلا من، الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور والجناح محمود عبد الحكيم والجناح المغربي أحمد بلحاج وابراهيم عايش ومحمد شيكا.

الجدير بالذكر أن فريق أسوان يواصل استعداداته الآن بمعسكر الإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.