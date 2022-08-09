مصدر لمصراوي يكشف موقف الأهلي من مباراة المقاصة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أكدت إدارة النادي الأهلي أن موقفها واضح ولن يتغير حول ما تعرض له الفريق الأول لكرة القدم من ظلم تحكيمي رأه الجميع وشهد به القاصي والداني.

وسبق وأن طالب مجلس إدارة الأهلي بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها، علي حد وصف القرار، وكذلك إيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فاركو لحين التحقيق معه عما بدر منه، بجانب عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي إن مجلس إدارة النادي عقد اجتماع طارئ واتخذ قرارات وليس هناك أي جديد لمناقشته لتغيير الموقف.

وأضاف المصدر: "لم يتغير شيء حتى الآن، لجنة الحكام مستمرة وحكم الفيديو لمباراة الأهلي وفاركو تم تعيينه لمباريات آخرى بشكل طبيعي، إذا فقرار النادي مستمر ولا جديد يتم مناقشته حتى الأن".

ومن المفترض أن يلتقي الأهلي مع المقاصة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر لموسم "2021-2022"، ولكن النادي لايزال مُلتزم بالقرارات التي اتخذها مؤخرا.

ويلتقي الفريق الأحمر مع المصري البورسعيدي مساء غد الأربعاء بالدوري في المباراة التي ستقام باستاد الجيش المصري ببرج العرب.