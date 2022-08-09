تقارير تكشف تفاصيل مكالمة مدرب مانشستر يونايتد مع لاعب يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أجرى الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مكالمة هاتفية مع أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي.

ويرغب تين هاج في انضمام رابيو إلى صفوف يونايتد هذا الصيف، من أجل تدعيم خط وسط الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية فإن المدرب الهولندي أبلغ رابيو بأنه يريده في مانشستر يونايتد وذلك عبر مكالمة هاتفية بين الطرفين.

وأضافت أن الثنائي تحدث عبر الهاتف يوم الاثنين، وعبر تين هاج عن مدى حرصه على انضمام رابيو إلى مانشستر يونايتد.

كما تحدث الدولي الفرنسي أدريان رابيو ليوفنتوس عن رغبته في الرحيل، حيث كان النادي الإيطالي على علم بحدوث تلك المحادثة.

وذكرت الصحيفة ذاتها أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الناديين ولكن مع عدم ظهور رابيو في خطة المدرب ماكس أليجري ومع علم يوفنتوس بأن اللاعب يريد الرحيل منذ فبراير، فمن الممكن أن يتم إبرام الصفقة قريبا.

ويقدر يوفنتوس، رابيو، الذي يتبقى عام واحد على عقده، ما بين 15-20 مليون يورو.