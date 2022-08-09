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الامارات | الجزيرة يعزز "هجومه" بالنجم المغربي بن شرقي

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الجزيرة لكرة القدم اليوم بصورة رسمية من خلال حساب النادي على «تويتر» التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، حيث انتقل كلاعب حر، بعد انتهاء عقده السابق مع نادي الزمالك المصري، ليلتحق بذلك اللاعب بصفوف «فخر أبوظبي» الساعي لاستعادة بريقه في الموسم الجديد بعد غيابه عن منصات التتويج في الموسم الماضي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 22.

ونشر نادي الجزيرة صورة من تقديم اللاعب في صفقة ينتظر منها أن تساعد الفريق على تقوية الشق الهجومي في حال وصول الانسجام بين اللاعب الجديد مهاجم الفريق الدولي علي مبخوت، وكذلك النجم الجديد الروماني تاناسي. وتعد صفقة أشرف بن شرقي هي الثانية لفريق الجزيرة خلال يومين فقط، بعد أن كان «فخر أبوظبي» تعاقد مع الدولي الروماني فلورين تاناسي ذو الـ 27 سنة قادمًا من ستيوا بوخارست بعقد يمتد لمدة سنتين، في وقت لا يزال فيه النادي مرتبطاً بالتقاعد مع لاعبين اخرين.
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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