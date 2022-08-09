«أنا مأذيتش غير نفسي» .. شوبير يكشف تفاصيل أزمة «الأهلي وكهربا»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي النهائي من أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مع نادي الزمالك.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" كهربا عليه غرامة لنادي الزمالك بقيمة 2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد وده حكم نهائي، البعض قال الأهلي تخلى عن كهربا، والبعض الآخر ينتظر موقف النادي تجاه اللاعب، فيما تردد أن شركة الكرة ستتحمل نصف الغرامة واللاعب يتحمل النصف الثاني من قيمة عقده".

أضاف شوبير:" من المؤكد أن النادي الأهلي لن يتخلى عن كهربا رغم أنه ليس له علاقة بالحكم الصادر ضد اللاعب، لكن في النهاية اللاعب اشترى الأهلي وليس من مبادئ الأهلي أنه يتخلى عن لاعب اشتراه، وبالتالي يمكن أن تتحمل شركة الكرة أو المحبين للنادي أو اللاعبين القدامى جزء من الغرامة بالإضافة خصم جزء مستحقات اللاعب وهتخلص القصة قريب وده موقف نبيل من الأهلي تجاه لاعب ضحى بكل حاجة من أجل النادي".

مطالبته بالصبر

تلقى محمود كهربا جناح النادي الأهلي، اتصالات من جانب جهاز الكرة في القلعة الحمراء وذلك من أجل مطالبته بالصبر وعدم تصدير أزمته إلى وسائل الإعلام وذلك بعد أن كتب اللاعب على حسابه عبر انستجرام “أنا مأذيتش غير نفسي”.

وتشير مصادر خاصة، إلى أن مجلس إدارة الأهلي قد وعد محمود كهربا، بدفع جزء كبير من عقوبة محمود كهربا، خاصة أن المبلغ سوف يتم تدبيره من خارج خزينة القلعة الحمراء.