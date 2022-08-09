الجزيرة الإماراتي يعلن انضمام بنشرقي إلى صفوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع المغربي أشرف بنشرقي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ورحل بنشرقي (27 عاما) عن صفوف الزمالك هذا الصيف بعد 3 مواسم قضاها داخل القلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية مغربية كشفت قبل أيام عن صورة ظهر فيها بنشرقي مع مسؤولي نادي الجزيرة، غير أن "فخر أبوظبي" لم يقم بالإعلان الرسمي سوى اليوم الثلاثاء.

واكتفى الجزيرة بنشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أكد فيها تعاقده مع بنشرقي، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وبحسب ما ذكره موقع "Le360" المغربي في وقت سابق، فإن عقد بنشرقي مع الجزيرة يمتد لـ3 مواسم، يتقاضى خلالها 5 ملايين دولار أمريكي.