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شيكابالا يقود الهجوم.. 3 تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة والمقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والمقاصة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الممتاز.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك ثلاث تغييرات عن الجولة الماضية، بمشاركة محمود علاء ومحمد أشرف روقا وشيكابالا بدلا من حسام عبدالمجيد وإمام عاشور ويوسف إوباما.

ويغيب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض عن مباراة المقاصة بسبب الإيقاف.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، سيد عبدالله ""، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يتذيل المقاصة قاع المسابقة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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