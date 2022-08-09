مرتضى منصور: ناشئو الأهلي قدموا أداء رائعا أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المشاركة المحتملة للفريق الأبيض في كأس السوبر المصري السعودي لن تتعارض مع مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا من دور الـ64.

وفي حالة فوز الزمالك بلقب الدوري المصري، سيخوض مباراة "كأس لوسيل" أمام الهلال بطل الدوري السعودي في قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو ما قد يتعارض مع موعد مباراة الفريق الأبيض في الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: "أقول للجماهير لا داعي للقلق بخصوص مشاركة الفريق من دور الـ64 في دوري أبطال أفريقيا، لن يتعارض ذلك مع المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي في قطر".

وأضاف: "يجب إلغاء فقرة تحليل القرارات التحكيمية في القنوات التليفزيونية لأنها تنتقص من احترام الحكام وتزيد الشحن ضدهم".

وتابع: "ناشئو الأهلي قدموا أداء رائعا أمام الاتحاد السكندري، ولا يصح اتهام عماد النحاس بـ(التفويت) للأهلي لأن هذه هي إمكانياته كمدرب".

واستمر: "الزمالك أحيانا يفوز في بعض المباريات ليس لأنه الطرف الأفضل، لكن لأن خصمه ليس قويا".

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلا: "في أقرب فرصة سيذهب نادي الزمالك للعب مباراة في غزة".