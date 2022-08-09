طارق العشري يعلق على أنباء اقتراب مصطفى فتحي من طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

رفض طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة حول انتقال مصطفى فتحي، لاعب التعاون، إلى صفوف فريقه.

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت مؤخرا إلى غياب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون، الذي بدأ يوم 22 يوليو الماضي في مدينة ميرلو الهولندية ويستمر حتى 16 أغسطس الجاري، وسط أنباء عن اقتراب رحيله عن الفريق.

وقال طارق العشري في تصريحات لقناة "ETC": "هل ينضم مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش؟، كل شيء وارد".

وأضاف: "في حالة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش سيكون إضافة قوية للفريق".

وتطرق للحديث عن وضعه مع طلائع الجيش بقوله: "هناك رغبة مشتركة بيني وبين إدارة النادي في استمراري واستكمال مشروع الفريق".

وأتم: "لاعبو فريقي يستقبلون العديد من العروض من أندية أخرى وهذا شيء يسعدني لأنه يعني تطور مستواهم، لكن العنصر الأهم في نجاح المشروع هو الحفاظ على قوام الفريق".