تسوبيل: صلاح الأفضل في العالم.. وصرحت بأن الحكام يساعدون الأهلي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف الألماني راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي عن السبب وراء تصريحه السابق بأن الحكام يساعدون القلعة الحمراء.

وقال تسوبيل في تصريحات لقناة "الحياة": "كنت أشعر بالغضب عندما واجهت الأهلي وأنا مدربا للجونة وشهدت حضور الجماهير للملعب بأعداء كبيرة رغم أن المباريات كانت تقام بدون جمهور".

وأضاف: "كنت غاضبا للغاية بسبب هذا التصرف ولهذا صرحت بأن الحكام واتحاد الكرة يساعدون الأهلي".

وأكمل: "رسالة إلى الجماهير؟ يجب أن تقف الجماهير وراء الأهلي حتى يعود لأفضل أوقاته مرة آخرى ويستطيع الفوز بالدوري ودوري الأبطال في الموسم المقبل وعليهم أن يستمروا في دعم الفريق".

وردًا على متابعته لعمر مرموش المحترف في فولفسبورج، قال: "أتابع عمر مرموش في الدوري الألماني وفي بعض الأحيان أشاهد تدريبات فريقه بسبب قرب منزلي من الملعب".

واستكمل: "منذ شهرين أو ثلاثة كان يرغب في الرحيل ولكن طلب منه المدرب الجديد البقاء وأرى أنه يقدم أداءً جيدًا وهو مهاجم مميز".

وواصل: "ربما يلعب مرموش بطريقة ألمانية أكثر من اللازم، وأنصحه باللعب بالطريقة المصرية ويفعل كما يفعل محمد صلاح فيما يخص الجانب المهاري ولا يجب أن يخفي عقليته المصرية".

وعن محمد صلاح، قال المدرب الألماني: "أتمنى أن يفوز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أرى أنه أفضل لاعب في العالم حاليا".