عضو شرف التعاون السعودي يكشف آخر تطورات أزمة مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف محمد السراح عضو شرف نادي التعاون السعودي عن آخر التطورات المتعلقة حول أزمة التجنيد الخاصة بمصطفى فتحي جناح الفريق.

ولم يلحق مصطفى فتحي بمعسكر التعاون في هولندا استعدادا للموسم الجديد بسبب الخدمة العسكرية.

وقال السراح في تصريحات لقناة "الحياة": "مصطفى فتحي لاعب كبير ومميز وإدارة النادي تحدت الكثير من أجل جلب هذا اللاعب لإمكانياته الهائلة، وبما أدنى شك له بصمة واضحة على الفريق في الموسم الماضي".

وأضاف: "إدارة التعاون متمسكة بمصطفى فتحي ولكن ننتظر إنهاء أوراق اللاعب الخاصة بالتجنيد في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "مصطفى إضافة قوية للتعاون ونأمل أن اللاعب يلحق بمعسكر الفريق سريعا في هولندا".

وسبق وأن ذكرت التقارير السعودية أن مصطفى فتحي لم يغادر مطار القاهرة من أجل التوجه إلى هولندا بسبب الخدمة العسكرية والتي منعته من مغادرة البلاد وبذلك لم يستطع من اللحاق ببعثة فريقه في هولندا.