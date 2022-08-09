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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم انطلاق الموسم الكروي الجديد من الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإيطالي بموسمه الجديد (2022-2023) يوم السبت الموافق 13 أغسطس/آب الحالي.

كل ما تريد معرفته حول النسخة المقبلة من الدوري الإيطالي



النسخة المقبلة من الدوري الإيطالي ستكون النسخة رقم 91 في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1929.

ومن المقرر أن تتوقف المسابقة من منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2023، بسبب إقامة كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.



ويشهد الموسم المقبل من "السيري آ" اعتماد نظام المباراة الفاصلة لتحديد الفائز باللقب، حال تساوي فريقين في الصدارة بنهاية الموسم، بدلا من اللجوء للمواجهات المباشرة كما كان في المواسم الماضية.



وفي نهاية الموسم، تتأهل أول 4 أندية في ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023 إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، فيما يصعد صاحب المركز الخامس إلى الدوري الأوروبي، والسادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن يحصل بطل الكأس على بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، وفي حالة تأهله بالفعل لبطولة أوروبية، يتأهل صاحب المركز السادس في الدوري إلى "اليوروباليج"، بينما يصعد السابع إلى دوري المؤتمر.

تشهد النسخة المقبلة صعود 3 وافدين جدد من الدرجة الثانية هم ليتشي وكريمونيزي ومونزا بدلا من كالياري وجنوى وفينيسيا التي هبطت بنهاية النسخة الماضية.

أكبر ملعب يحتضن مباريات في الموسم الجديد من "السيري آ" هو "سان سيرو" معقل ميلان وإنتر (75.923 متفرج)، فيما يعد ملعب سبيزيا هو الأصغر (11.512).

وكانت شركة أبوظبي للإعلام أعلنت مؤخرا الحصول على حقوق بث الدوري الإيطالي للمواسم الـ3 القادمة.

وستكون مباريات "السيري آ" متاحة عبر منصة "ستارز بلاي STARZPLAY" الرقمية، وليس عبر قنوات أبوظبي الرياضية الفضائية.

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي نهاية رحلة لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد 3 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

ونشر نادي إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي بيانا، الإثنين، أعلن فيه رحيل أليكسيس سانشيز عن صفوف الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب التشيلي مع إنتر ميلان بنهاية الموسم المقبل، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق يقضي برحيل اللاعب بشكل مجاني في الصيف الحالي.

يأتي ذلك في ظل الأنباء التي تربط نجم أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بالانتقال إلى مارسيليا الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسمين قادمين.



انضم أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في 2019، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الذي فشل في تقديم أفضل مستوياته معه.

وبعد انتهاء الإعارة، نجح إنتر ميلان في الحصول على خدمات أليكسيس سانشيز في صفقة انتقال حر، بعدما اتفق مع مانشستر يونايتد على الرحيل بشكل مجاني.

وخلال 3 مواسم، شارك أليكسيس سانشيز مع إنتر ميلان في 109 مباريات، نجح خلالها في تسجيل 20 هدفا، كما قدم 23 تمريرة حاسمة.

وأسهم اللاعب التشيلي في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالي 2021 وكأس إيطاليا 2022.

تلقى الجزائري آدم وناس عرضا مهما خلال الساعات القليلة الماضية، يفتح له باب القيام بمغامرة خارج القارة الأوروبية، ويقوده إلى أمريكا.

وكشفت جريدة "إيلماتينو" الإيطالية، الإثنين، أن نادي إنتر ميامي المملوك من طرف الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، مُهتم كثيرا بخدمات مُحارب الصحراء، وقدم عرضا رسميا لنابولي الإيطالي لشراء السنة المُتبقية في عقده.



وأوضح المصدر ذاته وجود رغبة مُلحة من طرف أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي لتجسيد الصفقة على أرض الواقع، قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة أن وناس مُعارض وبشكل قطعي لفكرة تجديد عقده مع "البارتينوبي" لما بعد عام 2023.

وفي حالة انتقال وناس لنادي إنتر ميامي، فإنه سينشط مع اسمين كانا معروفين أوروبيا وتألقا في الكالتشيو الإيطالي مع يوفنتوس على وجه التحديد، وهما كل من الأرجنتيني جونزالو هيجواين والفرنسي بليز ماتويدي.



وتنتظر إدارة نابولي الحصول على موافقة من وناس لحسم الأمور مع الطرف الأمريكي، ولو أن ذلك يبقى مُستبعدا باعتبار ان اللاعب يُفضل البقاء في المستوى العالي الأوروبي لا التوجه لـ "MLS"، الذي لن يساعده في فرض نفسه مع منتخب بلاده مثلما يريد مستقبلا.

يُشار إلى أن العديد من الأندية الإيطالية والفرنسية أبدت رغبتها في ضم وناس، كان آخرها بولونيا الإيطالي، لكن الصراع القائم بين اللاعب وإدارة نابولي يُفشل كل المُقترحات حتى الآن.