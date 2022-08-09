موعد مباراة الأهلي والمصرى البورسعيدى

الشارقة - اميمة ياسر - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريش، استعداداته الليلة لمواجهة المصرى البورسعيدى، غدًا الأربعاء فى الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء غد الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقررت إدارة الأهلي استكمال ما تبقى من الدوري المصري باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الاصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى غداً الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود أستوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.