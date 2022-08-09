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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2022-2023 في الأدوار التمهيدية.

وتُقام قرعة الأدوار التمهيدية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2022، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تنقسم الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا إلى دورين، هما الدور الأول الذي تُقام فيه 26 مباراة بنظام الذهاب والإياب، والدور الثاني الذي تُقام فيه 16 مباراة.

وتُقام مباريات الدور التمهيدي الأول بين يومي 9 و11 سبتمبر/أيلول المقبل في الذهاب، بينما تُقام مباريات الإياب بين يومي 16 و18 من الشهر نفسه.



أما الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32)، فتُقام مباريات الذهاب فيه بين يومي 7 و9 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 14 و16 من الشهر نفسه.

أما الكونفدرالية الأفريقية فتنقسم الأدوار التمهيدية فيها إلى 3 أدوار، حيث يُلعب الدوران الأول والثاني بالتزامن مع دوري أبطال إفريقيا.

مباريات الدور التمهيدي الأول تُلعب أيضا بين يومي 9 و11 سبتمبر/أيلول المقبل في الذهاب، بينما تُقام مباريات الإياب بين يومي 16 و18 من الشهر نفسه.

أما الدور التمهيدي الثاني فتُقام مباريات الذهاب فيه بين يومي 7 و9 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 14 و16 من الشهر نفسه.

في المقابل، تُلعب مباريات الدور التمهيدي الثالث، والذي يضم الفرق الخاسرة في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني ذهابا، و9 من نفس الشهر إيابا.

تستعد جماهير كرة القدم العربية، لا سيما في القارة السمراء، لمتابعة مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي يوم الثلاثاء.

وكان الوداد المغربي قد نجح في الحصول على النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الأهلي المصري 2-0 في المباراة النهائية.

يتواجد في قرعة دوري أبطال إفريقيا 58 فريقا، تم إعفاء 6 منهم من المشاركة في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64).

الفرق الـ6 هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيان وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.



يتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي بين الـ52 فريقا، لتُسفر عن 26 مباراة، تُقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل 26 فريقا إلى الدور التالي.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي.

عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2022.

القرعة تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

سيتم نقل قرعة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

كما تذيع قنوات "بي إن سبورتس" مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا بشكل مستمر، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة فضائيا بدءا من دور المجموعات.

وكان الوداد المغربي قد نجح في الحصول على النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الأهلي المصري 2-0 في المباراة النهائية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2022.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي في العاصمة المصرية القاهرة.



ويأتي ذلك في ظل وجود مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية منذ قديم الأزل.



يعمل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل دائم على نقل قرعة دوري أبطال إفريقيا عبر قناته على موقع "يوتيوب".

كما تذيع قنوات "بي إن سبورتس" مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا بشكل مستمر، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة فضائيا بدءا من دور المجموعات.



يتواجد في قرعة دوري أبطال إفريقيا 58 فريقا، تم إعفاء 6 منهم من المشاركة في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64).

يتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي بين الـ52 فريقا، لتُسفر عن 26 مباراة، تُقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل 26 فريقا إلى الدور التالي.

كما سيتم خلال القرعة تحديد مسارات المباريات والفرق التي قد تواجه بعضها البعض في الدور الثاني (دور الـ32) من دوري أبطال إفريقيا.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعفاء 6 فرق من المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

الفرق الـ6 هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيان وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

وستنتظر هذه الفرق معرفة الفرق الأخرى التي قد تواجهها في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بناء على قرعة دور الـ64.

وتُقام مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا بين يومي 9 و11 سبتمبر/أيلول ذهابا، ومن 16 إلى 18 من الشهر لنفسه لمرحلة الإياب.

أما مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، فتُقام بين يومي 7 و9 أكتوبر/تشرين الأول ذهابا، وبين 14 و16 من الشهر لنفسه لمرحلة الإياب.