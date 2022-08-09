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جدول مباريات اليوم.. 3 مواجهات مثيرة في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد، اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات محلية هامة في عمر مشوار الممتاز لموسم "2021-2022".

ووصل الدوري الممتاز إلى محطته الثلاثين، وستكون المنافسة على أشدها بين جميع الفرق سواء في القمة أو القاع.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" جدول مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

6:30 مساءً.. غزل المحلة وبيراميدز.. (أون تايم سبورتس 2)

9:00 مساءً.. الزمالك ومصر المقاصة.. (أون تايم سبورتس 1)

9:00 مساءً.. البنك الأهلي وفاركو.. (أون تايم سبورتس 3)

ويعتلي الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، ويليه بيراميدز وصيفًا بـ62 نقطة، ثم الأهلي ثالثا برصيد 59 من 28 جولة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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