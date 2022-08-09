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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد جماهير كرة القدم العربية، لا سيما في القارة السمراء، لمتابعة مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي يوم الثلاثاء.

معلومات جديدة بشأن تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال إفريقيا

وكان الوداد المغربي قد نجح في الحصول على النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الأهلي المصري 2-0 في المباراة النهائية.



يتواجد في قرعة دوري أبطال إفريقيا 58 فريقا، تم إعفاء 6 منهم من المشاركة في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64).

الفرق الـ6 هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيان وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.



يتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي بين الـ52 فريقا، لتُسفر عن 26 مباراة، تُقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل 26 فريقا إلى الدور التالي.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي.

عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور التمهيدي يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2022.

القرعة تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



سيتم نقل قرعة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

كما تذيع قنوات "بي إن سبورتس" مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا بشكل مستمر، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة فضائيا بدءا من دور المجموعات.

وكان الوداد المغربي قد نجح في الحصول على النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الأهلي المصري 2-0، فيما حصد مواطنه نهضة بركان كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في 3 سنوات.



موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هو يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس/آب 2022.

وتنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هي قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

بالإضافة إلى ذلك، تتولى قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" نقل فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الأدوار المختلفة.

تتواجد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بي إن سبورتي الإخبارية على سهيل سات

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

يمكن مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "يوتيوب".

فضلا عن ذلك، يمكن متابعة البث المباشر للقرعة من خلال الحساب الرسمي لقنوات بي إن على موقع "يوتيوب"، والمتواجد عليه قناة بي إن سبورتس الإخبارية.



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد جديدة لقرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويحمل الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما فاز نهضة بركان بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء المقبل 9 أغسطس/ آب موعدا لمراسم القرعتين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر، والخامسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في العاصمة المصرية "القاهرة".

وقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل القرعة لمدة 24 ساعة بعدما سبق أن حدد يوم غد الإثنين موعدا لإقامتها، علما بأنه كشف ذلك عبر الموقع الرسمي قبل حذف الخبر، ليتم الاستقرار في النهاية على يوم الثلاثاء.

وأوضح الكاف أن مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ستقام خلال الفترة من 9 إلى 11 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أما لقاءات الإياب فستلعب بين 16 و18 من الشهر ذاته.

وفيما يخص مباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني (دور الـ32)، ستقام خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تقام لقاءات الإياب من 14 إلى 16 من الشهر نفسه.

وستقام مباريات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.