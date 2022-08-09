شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول "نواف الخالدي" بطل مباراة الهلال والقادسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي الهلال السعودي حلوله ضيفا على نظيره القادسية الكويتي، في مباراة اعتزال حارس المنتخب الكويتي والقادسية السابق نواف الخالدي.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تواجده في مباراة اعتزال نواف الخالدي في احتفالية يُنتظر أن تشهد حضور عدد من النجوم العرب.



ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام القادسية الكويتي يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

كل ما تريد معرفته حول "نواف الخالدي" بطل مباراة الهلال والقادسية

وسرعان ما تفاعل نواف الخالدي مع حساب نادي الهلال بعد إعلان مشاركته في حفل اعتزاله، حيث رد على التغريدة قائلا: "أبرك الساعات وأغلى من يأتي".



وأضاف حارس المنتخب الكويتي السابق في تغريدة أخرى عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الهلال موطن السعادة الدائم، عاجز عن شكركم يا زعماء".



وعلَّق نواف الخالدي المولود يوم 25 مايو/آيار 1981 حذائه بعد مسيرة طويلة في الملاعب الكويتية امتدت إلى 16 عاما.

ومثَّل نواف الخالدي فريقا واحدا طوال مسيرته، وهو القادسية الكويتي في الفترة من 2001 إلى 2017، قبل أن يعلن اعتزاله لعبة كرة القدم.

وسار نواف الخالدي على نهج العديد من أساطير كرة القدم على غرار الإيطاليين فرانشيسكو توتي وباولو مالديني مع فريقي روما وميلان.

وعلى المستوى الدولي، خاض الخالدي عدة مباريات مع منتخب الكويت، بما في ذلك 3 مباريات تأهيلية لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القنوات الناقلة للدوري السعودي للمحترفين في السنوات الـ3 المقبلة.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 2022-2023 يوم الخميس الموافق 25 أغسطس/آب الجاري، بمباراة الفيحاء ضد ضمك.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي إن شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية فازت بحقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي لـ3 مواسم.

وستنقل قنوات "SSC" بالإضافة إلى الدوري السعودي مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لـ3 مواسم مقابل 900 مليون ريال.

وأوضح البيان أنه سيتم نقل المباريات مجانا بتقنية SD، بينما سيتم النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على منصتي GOBX وشاهد.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه إلى أن العقد الجديد يمتاز باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات، عبر بثها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن طريق قنوات "SSC" وباقة الرياضة على شاهد وGOBX.

وأتم البيان بالتأكيد على أن قنوات "SSC" أعدت 5 برامج مختصة بكرة القدم السعودية، بالإضافة إلى نشرات إخبارية تُعرض عبر قناة مفتوحة للمشاهدين.

تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي للمحترفين

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية.

التردد: 12417

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

لا تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي نايل سات، ويقتصر تواجدها عبر القمر الصناعي عرب سات.

يذكر أن الهلال تُوج بالدوري السعودي خلال الموسم الماضي 2021-2022 بعد منافسة قوية مع الاتحاد حتى الجولة الأخيرة.

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين، المقرر لها يوم 25 أغسطس/ آب الحالي.

وقبل 3 أسابيع تقريبا من بداية الموسم الجديد، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات الدور الأول من نسخة 2022-2023.



يلتقي النصر مع الاتحاد في الجولة الخامسة يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول على ملعب مرسول بارك، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الجولة السابعة يلعب الهلال مع الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد، يوم 10 أكتوبر، في تمام الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع الاتحاد في الجولة التاسعة على استاد الأمير فيصل بن فهد، في موعد يُحدد لاحقا.

وفي الجولة التالية مباشرة يلتقي النصر مع الهلال في مباراة ديربي الرياض على ملعب مرسول بارك، في موعد يُحدد لاحقا أيضا.

وتشهد الجولة الـ12 مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، على أن يُحدد موعدها لاحقا.

وفي الجولة الـ13 يلعب الشباب أمام النصر على ستاد الأمير فيصل بن فهد، ومن المنتظر تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.