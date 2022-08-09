شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كان الوداد المغربي قد نجح في الحصول على النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الأهلي المصري 2-0، فيما حصد مواطنه نهضة بركان كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في 3 سنوات.

◄القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من الدور التمهيدي

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هو يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس/آب 2022.

وتنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هي قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

بالإضافة إلى ذلك، تتولى قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" نقل فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الأدوار المختلفة.

تتواجد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بي إن سبورتي الإخبارية على سهيل سات

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

كيف تشاهد البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "يوتيوب".

فضلا عن ذلك، يمكن متابعة البث المباشر للقرعة من خلال الحساب الرسمي لقنوات بي إن على موقع "يوتيوب"، والمتواجد عليه قناة بي إن سبورتس الإخبارية.



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد جديدة لقرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويحمل الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما فاز نهضة بركان بكأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحدد الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء المقبل 9 أغسطس/ آب موعدا لمراسم القرعتين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر، والخامسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في العاصمة المصرية "القاهرة".

وقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل القرعة لمدة 24 ساعة بعدما سبق أن حدد يوم غد الإثنين موعدا لإقامتها، علما بأنه كشف ذلك عبر الموقع الرسمي قبل حذف الخبر، ليتم الاستقرار في النهاية على يوم الثلاثاء.



وأوضح الكاف أن مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ستقام خلال الفترة من 9 إلى 11 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أما لقاءات الإياب فستلعب بين 16 و18 من الشهر ذاته.

وفيما يخص مباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني (دور الـ32)، ستقام خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تقام لقاءات الإياب من 14 إلى 16 من الشهر نفسه.

وستقام مباريات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2022-2023.

الوداد المغربي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومواطنه نهضة بركان هو أحدث المتوجين بكأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي.

◄مواعيد مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.



يقام الدور التمهيدي يقام ذهابا خلال الفترة من 9 لـ11 سبتمبر/ أيلول، والإياب بين يومي 16 و18 من نفس الشهر.

أما ذهاب دور الـ32 فيقام بين يومي 7 و9 أكتوبر/ تشرين أول، والإياب بعد أسبوع بالتمام والكمال (14-16 من نفس الشهر).

الدور الثاني الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية يقام ذهابا في 2 نوفمبر/ تشرين ثان والعودة يوم 9 من الشهر ذاته.