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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القنوات الناقلة للدوري السعودي للمحترفين في السنوات الـ3 المقبلة.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 2022-2023 يوم الخميس الموافق 25 أغسطس/آب الجاري، بمباراة الفيحاء ضد ضمك.

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي للمحترفين؟



وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي إن شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية فازت بحقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي لـ3 مواسم.

وستنقل قنوات "SSC" بالإضافة إلى الدوري السعودي مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لـ3 مواسم مقابل 900 مليون ريال.



وأوضح البيان أنه سيتم نقل المباريات مجانا بتقنية SD، بينما سيتم النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على منصتي GOBX وشاهد.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه إلى أن العقد الجديد يمتاز باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات، عبر بثها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن طريق قنوات "SSC" وباقة الرياضة على شاهد وGOBX.

وأتم البيان بالتأكيد على أن قنوات "SSC" أعدت 5 برامج مختصة بكرة القدم السعودية، بالإضافة إلى نشرات إخبارية تُعرض عبر قناة مفتوحة للمشاهدين.

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية.

التردد: 12417

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

لا تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي نايل سات، ويقتصر تواجدها عبر القمر الصناعي عرب سات.

يذكر أن الهلال تُوج بالدوري السعودي خلال الموسم الماضي 2021-2022 بعد منافسة قوية مع الاتحاد حتى الجولة الأخيرة.

كشف نادي الهلال السعودي عن مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة، قبل العودة لبدء منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

وكان الهلال قد بدأ مبارياته الودية في معسكره بإنجلترا، الأحد، عندما واجه ألميريا الإسباني، ونجح في الفوز عليه بنتيجة 2-1.

وأعلن نادي الهلال أنه سيستهل مبارياته الودية المتبقية بمواجهة نوتنجهام فورست الإنجليزي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب سان جورج بارك.

نوتنجهام فورست عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الموسم الحالي، ويمتلك تاريخا عريقا، حيث نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، عامي 1979 و1980.



وبعد عودته إلى الرياض، سيلعب الهلال ضد الشعلة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 أغسطس/آب، وذلك على ملعب نادي الهلال.

ويختتم "الزعيم" مبارياته الودية، يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس/آب، وذلك عندما يستضيف الباطن على ملعب الهلال.

يٌذكر أن الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي، حين يحل ضيفا ثقيلا على الخليج، العائد مؤخرا إلى مصاف الكبار، مساء الخميس 25 أغسطس/آب الحالي.

وكان الوداد المغربي قد نجح في الحصول على النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الأهلي المصري 2-0، فيما حصد مواطنه نهضة بركان كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في 3 سنوات.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هو يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس/آب 2022.

وتنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هي قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

بالإضافة إلى ذلك، تتولى قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" نقل فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الأدوار المختلفة.



تتواجد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بي إن سبورتي الإخبارية على سهيل سات

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

يمكن مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "يوتيوب".

فضلا عن ذلك، يمكن متابعة البث المباشر للقرعة من خلال الحساب الرسمي لقنوات بي إن على موقع "يوتيوب"، والمتواجد عليه قناة بي إن سبورتس الإخبارية.