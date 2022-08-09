أنشيلوتي مجبر على استبعاد بعض اللاعبين قبل السوبر الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنف ريال مدريد، تحضيراته، عقب حصول اللاعبين على يوم راحة أمس الأحد، استعدادًا لخوض كأس السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت، بعد غد الأربعاء.

ويعد المران هو الأخير لنجوم الملكي المتوج بدوري أبطال أوروبا، قبل خوض مواجهة السوبر القاري أمام فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، على الملعب الأولمبي في هلسنكي.

وشمل المران، تدريبات بدنية واكتملت بتدريبات بالكرة، وتدريبات على الكرات الثابتة ومباريات مصغرة، بحسب ما أفاد الفريق الإسباني عبر موقعه.

وستتوجه البعثة بالكامل إلى فنلندا، بحسب ما أفاد مصدر من النادي، وسيضطر المدرب كارلو أنشيلوتي لاستبعاد بعض اللاعبين طبقا للائحة اليويفا، لكن الجميع تم استدعائه لخوض المواجهة على اللقب الأول هذا الموسم.

وسيكون المران الأخير لريال مدريد، في ملعب المباراة، غدًا الثلاثاء.

المصدر: EFE