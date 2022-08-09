الامارات | منتخب السيدات يحقق فضية كأس الأولمبياد الخاص الموحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد منتخب الإمارات الموحد لكرة القدم للسيدات للأولمبياد الخاص الإماراتي إلى الدولة متوجاً بالميدالية الفضية في كأس الأولمبياد الخاص الموحد، والذي أقيم في ديترويت بولاية ميشيغن الأميركية بين 31 يوليو الماضي و6 الجاري. وضم الفريق نخبة لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي من ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية وشريكاتهن من اللاعبات من غير ذوي الإعاقة.

وعقد المنتخب معسكراً تدريبياً مغلقاً لمدة 12 يوماً ضمن فعالية صيف أبوظبي الرياضي التي نُظمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، سافر بعده إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الكأس. وأسهم في دعم المعسكر التدريبي اتحاد الكرة، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي قدم مساحات تدريب مجانية ومركز النقل المتكامل الذي وفّر خدمات النقل أثناء المخيم.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما بنت سهيل المزروعي، في تصريح صحافي: «أمضى لاعبونا صيفاً مثمراً حققوا خلاله الكثير من الإنجازات من ألعاب مالطا 2022 إلى دورة الألعاب الوطنية في النمسا 2022، والآن فضية كأس الأولمبياد الخاص الموحد بديترويت 2022، لقد أثبتوا قدرتهم على التميز والتفوق في أي حدث رياضي يشاركون فيه مهما كان حجمه. ونتشرف بإهداء فوز فريقنا للسيدات إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية وللرياضة النسائية.