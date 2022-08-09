الامارات | تمديد باب الترشيح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تمديد باب الترشيح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة إلى 12 الجاري، بعد أن كان الموعد المقرر للإغلاق الأولي للترشح في 8 الجاري. من جهتها، قالت مريم المنصوري رئيسة قسم الدعم الفني والبرامج التدريبية في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تصريح صحافي: «يسعدنا الإعلان عن تمديد موعد إغلاق باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، انطلاقاً من حرصنا على التجاوب مع الطلبات كافة وتقديم جميع الفرص المتساوية لكل المشاركات، في ظل الإقبال الكبير على الترشح من قبل منتسبات الرياضة النسائية على صعيد الإمارات والوطن العربي»، مؤكدة أن الموعد الجديد يتيح فرصاً مهمة لكل المتقدمات بجميع الفئات لتسجيل حضورهن القوي في سباق الفوز بالجائزة المرموقة.

وستكشف الجائزة النقاب عن قائمة المرشحين في 9 سبتمبر المقبل، وتستند عملية الترشيح إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الرياضة والتي يتم تحديدها في نهاية المطاف من قبل لجنة الحكام.

وقد استقبلت الجائزة التي تضم فئات عدة، والتي تم فتح باب التسجيل فيها في يوليو الماضي، الكثير من الطلبات من مختلف الدول العربية بما في ذلك مصر والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وسورية وتونس. ولاتزال تعد باستلام المزيد، مع الأخذ في الاعتبار عدد المتقدمين.