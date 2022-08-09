الامارات | «ويذا مونلايت» بشعار «غودولفين» تنتزع لقب «سراتوغا أوكس» الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزعت المهرة «ويذا مونلايت» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «سراتوغا أوكس» المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثالثة «جروب 3» ولمسافة 1900 متر عشبي، وجرى فجر أمس على مضمار «سراتوغا» الأميركي العريق. وأضافت «ويذا مونلايت» انتصارها الثالث في مسيرتها المقتصرة على ست مشاركات، والأولى لها ضمن السباقات الفئوية.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة «ويذا مونلايت» للبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان لها عند دخول الخط المستقيم لتتجاوز منافساتها نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و54 ثانية و60 جزءاً من الثانية.

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» بأميركا، مايكل باناهان، على إنجازات خيول «الشعار الأزرق» في «سراتوغا» بقوله في تصريحات صحافية: «كانت نهاية أسبوع رائعة في (سراتوغا) استهلت في اليوم الافتتاحي بتألق المهر (نيشنس برايد) وفوزه بلقب (سراتوغا داربي)، واتبعت بانتزاع (ويذا مونلايت) الفوز بلقب (سراتوغا أوكس)».