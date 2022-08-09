الامارات | الفلبيني فرانسيس بطل «الشطرنج كلاسيك» في مهرجان العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الدولي الفلبيني فرانسيس إيرفن بلقب بطولة الشطرنج الكلاسيك ضمن منافسات مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج، الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية. وحضر حفل الختام وتوّج الفائزين، أحمد النعيمي نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير الأنشطة والمسابقات بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

‎وحصد إيرفن كأس المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 6.5 نقاط، وحل في المركز الثاني الدولي اليمني زايد المنصوري، وفاز بالمركز الثالث الدولي الهندي محمد راجا. وفازت الإماراتية العيناوية أستاذة الاتحاد الدولي وديمة الكلباني بجائزة أفضل لاعبة، وفاز غيث سعيد النعيمي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وحصدت أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية. وحصد سعيد الجابري جائزة أفضل لاعب عيناوي، وفازت اليازية حميد الحوسني بجائزة أفضل لاعبة عيناوية.