الامارات | كلباء يختتم معسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق كلباء معسكره الخارجي بالنمسا، وكان لافتاً فيه أنه فاز في المباريات الودية الثلاث التي خاضها، وخرج فيها بشباك نظيفة حيث فاز 5-0 على شامبيون سلوفينيا، و3-0 على هيلفورت النمساوي، و4-0 على بريجيتيناو النمساوي. وأكد كلباء من خلال حسابه الرسمي في «تويتر» أن الفريق سيستأنف تحضيراته الخميس المقبل، من خلال المرحلة الثالثة (الأخيرة) التي ستشهد الخضوع لعدد من الحصص التدريبية، فيما قد يخوض مباريات تجريبية من أجل التأقلم على الطقس وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.