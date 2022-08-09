الامارات | «خالصة» بطلة لكأس الوثبة في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت المهرة «خالصة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسم فولون، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أول من أمس، بمضمار غرامات الفرنسي، البالغ جائزته 10 آلاف يورو، برعاية النسخة 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاء تفوق «خالصة» بعد فاصل من الإثارة والتشويق، حيث كانت الفوارق بين ثلاثي المقدمة طفيفة، وبفارق عنق عن «اليزيه» لاكيور دي سيرا، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مارلين مايل، فيما حلت ثالثة بفارق رأس عن الثانية «فتون» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين وقيادة فنسنت شيتيت.