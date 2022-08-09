الامارات | «دبي برو» المؤهلة إلى «مستر أولمبيا» تنطلق 22 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين التي تقام برعاية نادي أكسجين وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي 22 و23 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي، وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمدرب أحمد عسكر والمحترف الكويتي أحمد أشكناني.

وقال خالد العور: «ستكون بطولة دبي برو إضافة مميزة إلى أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة وتكتسب أهمية كبرى لأنها تؤهل الرياضيين العرب لينافسوا في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا)، وسيكون لهذه البطولة تأثير كبير نظراً لاتساع شعبية رياضة بناء الأجسام بين جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات».

من جانبه، قال العلي: «البطولة ستحظى بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة الذين اعتلوا منصة بناء الأجسام في مختلف المحافل الدولية والقارية والعربية، كما ستتاح الفرصة للاعبين الهواة من الإمارات للمشاركة».

وستكون البطولة بمثابة تصفيات للمحترفين المشاركين لكي يتأهلوا للعب في نهائي بطولة مستر أولمبيا للمحترفين 2022 التي ستقام في ديسمبر في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، والتي تعد أعلى لقب لجميع محترفي بناء الأجسام في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسينال الفائز في بطولة دبي برو من فئة الهواة لقب بطل «الأبطال» ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا.

وتتاح المشاركة لجميع الجنسيات من أنحاء العالم كافة في البطولة التي تنظم لأول مرة في الإمارات، كما أنها المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يحصل الفائزون فيها على تسع بطاقات احتراف ضمن فئة الهواة حيث تؤهلهم هذه البطاقات ليصبحوا لاعبين محترفين، فيما يحصل المحترفون الفائزون على جوائز مالية، وتعد البطولة مهرجاناً سياحيًا لبناء الأجسام، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة من الهواة إلى أكثر من 1000 مشارك ومن المحترفين أكثر من 50 مشاركاً من مختلف دول العالم، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة مجموعة من الحكام العالميين.

وتتضمن البطولة ست فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، كلاسيك فيزيك - رجال هواة، وكمال الأجسام هواة، والفيزيك - رجال محترفين، وفئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة كمال الأجسام محترفين.

وقال أحمد عسكر: «اختيار دبي لتنظيم البطولة لأنها تعد مدينة عالمية تستقطب جميع الجنسيات ومفتوحة للجميع، وتتوفر فيها كل التسهيلات بداية من تأشيرات الدخول والسفر وسهولة الطيران إليها وبها العديد من المميزات وسبل الراحة التي يحتاجها اللاعب من المواصلات والمطاعم الصحية وأكبر الفنادق ووسائل الترفيه، كما تتميز بالمستوى العالمي في تنظيم الفعاليات، وأوجه رسالة إلى المشاركين أن يلتزموا بالتدريب الجيد وأسلوب الحياة الصحي». وأكد اشكناني: «لم يكن لدينا في الخليج أي بطولة تعطي بطاقة احتراف لبناء الأجسام، ووجود هذه البطولة فرصة كبيرة للإماراتيين والخليجيين والمشاركين من كل الفئات».

البطولة تنظم لأول مرة في الإمارات، وتؤهل الفائزين للمشاركة في «مستر أولمبيا» العالمية التي تقام في لاس فيغاس بأميركا ديسمبر المقبل.

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فئات محددة للمنافسات في البطولة المقبلة تشمل المحترفين والهواة.