الفيفا يطالب الاتحاد بسداد مستحقات بيرجوفيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الاتحاد بضرورة سداد مستحقات المحترف الصربي في صفوف الفريق سابقا الكسندر بيرجوفيتش والبالغة 10 ملايين يورو.

وكانت إدارة نادي الاتحاد تعاني من تكاليف رواتب ومكافآت اللاعب خلال فترة وجوده مع الفريق دون أي مردود فني من اللاعب حتى فسخ عقده في يونيو 2021.

من جهة ثانية أصدر رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي قرارا يقضي بإعفاء الرئيس التاريخي لرابطة المشجعين صالح القرني وتعيين حمدان مغربي بدلا منه، وذلك بعد أن قضى القرني 33 عاما رئيسا للرابطة.

وبدأ فريق الاتحاد المرحلة الثانية من فترة الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي المقبل بلقاء ودي أمام فريق سالزبورغ النمساوي انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة 4-3.

وظهر واضحا خلال المباراة اعتماد المدير الفني للفريق الأول الكروي نونو سانتو طريقة اللعب بثلاثة مدافعين، فيما أكد نجم وقائد الفريق سابقا محمد نور على ضرورة وأهمية تعاقد الإدارة مع لاعبين محليين على مستوى عال للمنافسة على بطولات الموسم المقبل.

إلى ذلك تعاقد نادي الاتحاد مع الأنجولي هيلدر كوستا جناح فريق ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يعلن فيه التعاقد مع اللاعب الأنجولي، وكتب عليه «هيلدر كوستا لاعبا لنادي الاتحاد».

يذكر أن تعاقد الاتحاد مع كوستا جاء بناء على طلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، والذي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب الأنجولي.

هيلدر البالغ من العمر 28 عاما، يلعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، وقدمه القوية هي اليسرى، ولعب الموسم الماضي في صفوف نادي فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد.

كوستا صاحب الأصول الأنجولية يمتلك الجنسية البرتغالية، حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول مباراة واحدة فقط، قبل التراجع واللعب للمنتخب الأنجولي.

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع اللاعب المصري طارق حامد، وأحمد شراحيلي.

ويسعى الاتحاد لدعم صفوفه جيدا هذا الصيف نظرا لمنعه من القيد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الدوري السعودي على خلفية شكوى النصر ضده وإدارييه حامد البلوي ومشعل السعيد ومهاجمه عبدالرزاق حمدالله.