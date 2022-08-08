5 إنجازات وألقاب للمنتخبات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الأخضر السعودي للشباب ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة، ليصل إلى لقبه الثالث، ويفض الشراكة مع المغرب في سباق الأكثر تتويجا.

وحقق الأخضر الفوز على المنتخب المصري بركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، مساء الأحد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وأكد المنتخب السعودي حضوره اللافت آسيويا وعربيا في الفترة الأخيرة، بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققها بمختلف فئاته العمرية.

وحصل قائد المنتخب السعودي، مصعب الجوير، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العرب للشباب، بفضل مساهمته في محافظة الأخضر على لقبه.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اختارت الجوير، كأفضل لاعب في مباراة دور المجموعات أمام موريتانيا، ولقاء الدور قبل النهائي ضد فلسطين، وأخيرا في النهائي أمام مصر.

حصل الجوير على مبلغ 5 آلاف ريال سعودي، كجائزة مالية لأفضل لاعب في البطولة.

وقاد المدرب السعودي، صالح المحمدي الأخضر للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

واقترنت مسيرة المحمدي في النسخة الأخيرة بأرقام مميزة، تفوق فيها الأخضر على كل منتخبات البطولة، حيث يعد الأقوى هجوما بـ12 هدفا، والأكثر صلابة دفاعية، حيث لم تهتز شباكه سوى مرتين، وخرج ثلاث مرات بشباك نظيفة.

وكان المحمدي نفسه قد قاد الأخضر للفوز بالبطولة، على حساب الجزائر (2-1)، في النسخة قبل الماضية.

سجل أبطال كأس العرب تحت 20 سنة:







النسخة الأولى (المغرب 1983): توج بلقبها منتخب العراق، بعد فوزه في المباراة النهائية على السعودية.



النسخة الثانية (الجزائر 1985): توج باللقب المنتخب السعودي على حساب الجزائر.



النسخة الثالثة (العراق 1989): توج باللقب منتخب المغرب على حساب العراق.



النسخة الرابعة (المغرب 2011): حافظ المنتخب المغربي على اللقب، عندما فاز على السعودية في النهائي.



النسخة الخامسة (الأردن 2012): توج منتخب تونس باللقب، على حساب نظيره السعودي في النهائي.



النسخة السادسة (السعودية 2020): توج منتخب السنغال باللقب بعد فوزه على تونس في النهائي.



النسخة السابعة (مصر 2021): توج الأخضر السعودي باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على الجزائر.



إنجازات المنتخبات السعودية: