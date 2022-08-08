اعتماد «العربية» في الدرجة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين برئاسة طلال العبيدي، أسماء اللاعبين باللغة العربية اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2022 ــ 2023م، وذلك من خلال التزام الأندية المشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى ولأول مرة بكتابة وطباعة أسماء اللاعبين على القمصان الخاصة بهم باللغة العربية، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات تطويرية وفقا للائحة التنظيمية الخاصة في المسابقة، إضافة إلى دعم مبادرة «الخط العربي» التي شاركت بها رابطة دوري المحترفين بالتعاون مع وزارتي الرياضة والثقافة.

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